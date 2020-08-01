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На Донбассе с начала субботы не было ни одного обстрела

Донбасс, Суббота 01 августа 2020 19:24
На Донбассе с начала субботы не было ни одного обстрела
Фото: украинский военный (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Среди личного состава Объединенных сил потерь нет

С начала субботы, 1 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксирован ни один случай нарушения перемирия. Обстрелов со стороны пророссийских боевиков сегодня не было.

Об этом сообщает командование ООС.

В штабе отметили, что украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе и добросовестно выполняют свои задачи по назначению.

"Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет", - добавили в командовании.

Напомним, 31 июля российско-оккупационные силы 4 раза нарушали перемирие на Донбассе; вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Водяного, Пивденного и Луганского.

Кроме того, за 4 дня перемирия на Донбассе наблюдатели ОБСЕ зафиксировали более 100 нарушений режима всеобъемлющего прекращения огня; меньше всего нарушений зафиксировали 30 июля.

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