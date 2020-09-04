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С начала пандемии в Украине провели около 1,7 млн ПЦР-тестов

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

С начала пандемии коронавируса в Украине провели около 1,7 млн ПЦР-тестов. Сначала количество тестирований составляло 200 в сутки.

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Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"Количество сделанных ПЦР-тестов составляет уже около 1,7 млн", - отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, через 5 месяцев с начала эпидемии была восстановлена ​​работа лабораторных центров: с 4 до 69.

"А количество ПЦР-тестирований было увеличено с 200 тестов в сутки в апреле до почти 25 тысяч. И сегодня продолжаем набирать обороты", - добавил министр.

Напомним, Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения прекращает прием лиц, которые за оплату по собственному желанию хотят пройти обследование на коронавирус.

Как писало РБК-Украина, причиной этого стала перегруженность центра.

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