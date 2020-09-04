З початку пандемії в Україні провели близько 1,7 млн ​​ПЛР-тестів

З початку пандемії коронавірусу в Україні провели близько 1,7 млн ПЛР-тестів. Спочатку кількість тестувань становила 200 на добу.

Про це глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов повідомив під час години запитань до уряду у Верховній раді.

"Кількість зроблених ПЛР-тестів становить уже близько 1,7 млн", - зазначив Степанов.

За словами глави МОЗ, через 5 місяців з початку епідемії була відновлена робота лабораторних центрів: з 4 до 69.

"А кількість ПЛР-тестувань було збільшено з 200 тестів на добу у квітні до майже 25 тисяч. І сьогодні продовжуємо набирати обертів", - додав міністр.

Нагадаємо, Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я припиняє прийом осіб, які за оплату за власним бажанням хочуть пройти обстеження на коронавірус.

Як писало РБК-Україна, причиною цього стала перевантаженість центру.