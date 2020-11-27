С начала отопительного сезона в Харькове уже ликвидировано более тысячи утечек газа

Газовая труба (kmu.gov.ua)

С начала отопительного периода в аварийно-диспетчерскую службу "Харьковгоргаза" поступило звонков почти в 1,5 раза больше, чем в аналогичный период прошлого года, с жалобами на утечки газа. Только за ноябрь было принято более тысячи звонков и устранено 1,4 тысяч утечек газа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В зимний период многие потребители начинают пользоваться газовыми приборами не по назначению. Например, используя газовые плиты не только для приготовления пищи, но и в качестве отопительных приборов для обогрева помещений. Это является несоблюдением требований безопасности во время эксплуатации газовых приборов", - говорится в сообщении.

Для проведения работ по ликвидации утечки газа на газопроводах-вводах, вводным газопроводам, и внутренних газопроводах, в большинстве случаев, газоснабжения к жилому дому временно прекращается.

По словам пресс-службы, перед восстановлением газоснабжения необходимо проверять состояние внутридомовой системы газоснабжения и проводить контрольное опрессовки в соответствии с требованиями Правил безопасности систем газоснабжения. Это обеспечивает безопасную жизнедеятельность жителей домов. Поэтому потребители природного газа должны предоставлять доступ к своему газовому оборудованию. Скорость восстановления голубого топлива зависит от жильцов дома.

"Согласно требованиям действующего законодательства собственник, балансодержатель или арендатор обеспечивает содержание систем газоснабжения, а также отвечает за техническое состояние газопроводов, приборов и вентканалов. При обнаружении запаха газа, аварийных ситуациях, исчезновении газа в доме, или обнаружении вмешательства посторонних лиц в работу газовых сетей немедленно позвоните в аварийно-диспетчерскую службу по телефону "104", - говорится в сообщении.