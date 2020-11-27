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З початку опалювального сезону в Харкові вже ліквідовано понад тисячу витоків газу

Харків, П'ятниця 27 листопада 2020 13:45
З початку опалювального сезону в Харкові вже ліквідовано понад тисячу витоків газу
Газова труба (kmu.gov.ua)
Автор: Марія Тарариєва

З початку опалювального періоду до аварійно-диспетчерської служби "Харківміськгазу" надійшло дзвінків майже в 1,5 рази більше, ніж в аналогічний період минулого року, зі скаргами на виток газу. Лише за листопад було прийнято понад тисячу викликів та усунуто 1,4 тисяч витоків газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В зимовий період багато споживачів починають користуватися газовими приладами не за призначенням. Наприклад, використовуючи газові плити не тільки для приготування їжі, але і в якості опалювальних приладів для обігріву приміщень. Це є недотриманням вимог безпеки під час експлуатації газових приладів", - йдеться у повідомленні.

Для проведення робіт з ліквідації витоку газу на газопроводах-вводах, вводних газопроводах, та внутрішніх газопроводах, в більшості випадків, газопостачання до житлового будинку тимчасово припиняється.

За словами прес-служби, перед відновленням газопостачання необхідно перевіряти стан внутрішньобудинкової системи газопостачання та проводити контрольне опресування відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання. Це забезпечує безпечну життєдіяльність мешканців будинків. Тому споживачі природного газу повинні надавати доступ до свого газового обладнання. Швидкість відновлення блакитного палива залежить від мешканців будинку.

"Згідно вимог чинного законодавства власник, балансоутримувач або орендар забезпечує утримання систем газопостачання, а також відповідає за технічний стан газопроводів, приладів і вентканалів. При виявленні запаху газу, аварійних ситуаціях, зникнення газу у будинку, або виявленні втручання сторонніх осіб в роботу газових мереж негайно зателефонуйте до аварійно-диспетчерської служби за телефоном "104", - йдеться у повідомленні.

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