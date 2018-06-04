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Интервью

С начала операции "Граница-2018" пограничники задержали 880 нарушителей

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 21:46
Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)
Фото: пограничник (dpsu.gov.ua)

Кроме этого было выявлено свыше 40 кг наркотических средств

С начала операции (с 24 апреля) "Рубеж-2018" пограничники задержали 880 нарушителей государственной границы и пограничного режима. Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"Кроме того, за этот период было выявлено более 260 единиц оружия и боеприпасов и более 40 килограммов наркотических средств. Также в рамках операции было обнаружено и изъято около 400 тысяч пачек сигарет и почти 300 тысяч литров водочных изделий", - сообщают в ГПСУ.

Операция будет продолжаться до конца ноября. К ее проведению привлечены другие правоохранительные органы, Вооруженные силы Украины, а также ресурсы Европейского агентства "FRONTEX", миссии ЕС EUBAM и пограничных ведомств соседних государств.

Напомним, 7 мая пограничники в пункте пропуска "Порубное", что на границе с Румынией, помешали незаконному вывозу ребенка.

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Теги публикации: Государственная пограничная служба, пограничники  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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