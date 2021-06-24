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С начала лета в Украине утонули 126 человек. Только за вчера - 13

Автор: РБК-Украина

С начала месяца на водных объектах Украины погибло 126 человек. Из них 28 детей.

Об этом сообщили в пресс-центре Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Только за прошедшие сутки на воде погибли 13 человек, из которых один ребенок.

"В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности, поэтому, отправляясь к водоемам, будьте крайне осмотрительны и ответственны. Если вы стали свидетелем того, как тонет человек, сразу звоните по номеру 101", - отмечают спасатели.

Ранее сообщалось, что спасатели 22 июня нашли тело пропавшего на Киевском водохранилище ребенка. Поиски отца ребенка еще продолжаются.

Напомним, в Украине утонули 40 человек за три выходных.

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