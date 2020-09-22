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С начала конфликта на Донбассе погибли более 3,3 тысяч мирных жителей, - ООН

Автор: Игорь Литвиненко

С начала военного конфликта на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Более 7 тысяч мирных жителей получили ранения.

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Об этом на брифинге заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

Среди жертв конфликта 1821 мужчин, 1064 женщин, 99 мальчиков, 49 девочек и 37 взрослых, чей пол не идентифицирован.

"Учитывая 298 погибших на борту самолета рейса МН17, общее количество погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом достигло, по меньшей мере, 3367 человек. Число раненых гражданских лиц, по оценкам, превышает 7 тысяч человек", - сказала Богнер.

Также сообщалось, что, по данным Мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала 2020 года на Донбассе жертвами боевых действий стали 60 мирных жителей - 8 погибли, 52 получили ранения.

Ранее РБК-Украина писало, что вопрос миротворческой миссии ООН на Донбассе отложен, но еще не снят с повестки дня. По словам вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, Украине понадобится помощь миротворцев для урегулирования конфликта на Донбассе.

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