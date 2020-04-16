С начала карантина работу потеряли более миллиона украинцев

Количество безработных в Украине за месяц карантина, введенного правительством для борьбы с коронавирусом, выросло на 1,0-1,3 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Украины.

Как отметили в ТПП, этот показатель не учитывает количества трудовых мигрантов, вернувшихся в Украину после начала пандемии.

За первые две недели карантина число безработных выросло на 500-700 тыс., за следующие две недели - в апреле - еще на 500-600 тыс. человек, и составляет около 2,5-2,8 млн человек.

По оценкам ТПП, уровень безработицы сегодня составляет 13,7-15,4%. Это самый высокий показатель за последнее 15 лет.

Как отметили в пресс-службе, в первую очередь работу потеряли те, кто неформально работал в отраслях, деятельность которых была остановлена на время карантина - это около 1 млн. человек. Всего в "остановленных" отраслях занято около 4 млн. человек. Также в большинстве случаев работу потеряли те работники, которые не смогли регулярно добираться на работу из-за остановки пассажирского сообщения.

Проведенный Торгово-промышленной палатой опрос компаний показывает, что 26% из них планируют сокращение персонала, еще 30% не приняли окончательное решение.

Напомним, по оценке Госстата, количество неформально занятого населения в возрасте 15-70 лет в 2019 году в Украине составляло 3,46 млн человек.

Отметим, МВФ прогнозирует, что уровень безработицы в Украине вырастет до 10,1% в 2020 году и сократится до 9,3% в 2021 году. В 2019 году безработица была на уровне 8,5%.