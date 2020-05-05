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С начала карантина "Днепропетровскгаз" обработал почти 97 тыс. обращений

Новости » Энергетика     05.05.2020 - 16:58
С начала карантина "Днепропетровскгаз" обработал почти 97 тыс. обращений
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Большинство специалистов по работе с клиентами работают дистанционно

Во время карантина специалисты Центров обслуживания клиентов АО "Днепропетрвоскгаз" обработали почти 97 тыс. звонков. Чаще всего потребители интересуются состоянием лицевого счета и консультируются, как оплатить доставку газа через онлайн-сервисы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что большинство специалистов по работе с клиентами работают дистанционно и отвечают на все "газовые" вопросы потребителей из дома. Чтобы карантинные ограничения не повлияли на качество услуг, всех работников ЦОК обеспечено необходимым оборудованием.

"Несмотря на карантин, наши специалисты продолжают выдавать клиентам необходимые документы. Специалисты ЦОК работают в дежурном режиме. Чтобы записаться на прием, необходимо позвонить в контакт-центр АО "Днепропетровскгаз" по телефону 067 00 90 104. Однако, чтобы минимизировать риски для здоровья, мы стараемся ограничить контакты с людьми. По возможности, все вопросы решаем в телефонном режиме, а документы оформляем с помощью электронной почты", - говорит начальница управления клиентского сервиса АО "Днепропетровскгаз" Алина Левкович.

В пресс-службе отметили, что сейчас передать показания счетчиков и оплатить доставку газа можно не выходя из дома с помощью удобных онлайн-сервисов: чат-бота 7104 в Viber, мобильных приложений 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), а еще в Личном кабинете на сайте 104.ua.

"Создать Личный кабинет на сайте 104.ua буквально за 2 минуты можно с помощью экспресс-регистрации. Для этого достаточно позвонить в контакт-центр по телефону 067 00 90 104 и назвать номер лицевого счета. После этого логин и пароль для входа в Личный кабинет пришлют в смс-сообщении", - говорится в сообщении.

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