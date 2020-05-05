З початку карантину "Дніпропетровськгаз" опрацював майже 97 тис. звернень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Більшість фахівців по роботі з клієнтами працюють дистанційно

Під час карантину фахівці Центрів обслуговування клієнтів АТ "Дніпропетрвоськгаз" опрацювали майже 97 тис. дзвінків. Найчастіше споживачі цікавляться станом особового рахунку та консультуються, як оплатити доставку газу через онлайн-сервіси. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наголошується, що більшість фахівців по роботі з клієнтами працюють дистанційно і відповідають на всі "газові" питання споживачів з дому. Щоб карантинні обмеження не вплинули на якість послуг, всіх працівників ЦОК забезпечено необхідним обладнанням.

"Незважаючи на карантин, наші фахівці продовжують видавати клієнтам необхідні документи. Фахівці ЦОК працюють у черговому режимі. Щоб записатися на прийом, необхідно зателефонувати до контакт-центру АТ "Дніпропетровськгаз" за телефоном 067 00 90 104. Однак, щоб мінімізувати ризики для здоров'я, ми намагаємося обмежити контакти з людьми. По можливості, всі питання вирішуємо в телефонному режимі, а оформляємо документи за допомогою електронної пошти", - каже начальниця управління клієнтського сервісу АТ "Дніпропетровськгаз" Аліна Левкович.

У прес-службі зазначили, що зараз передати показання лічильників і сплатити за доставку газу можна не виходячи з дому з допомогою зручних онлайн-сервісів: чат-бота 7104 в Viber, мобільних додатків 104 Mobile (для Android) і 104 Mobile Light (iOS), а ще в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

"Створити Особистий кабінет на сайті 104.ua буквально за 2 хвилини можна з допомогою експрес-реєстрації. Для цього достатньо зателефонувати в контакт-центр за телефоном 067 00 90 104 і назвати номер особового рахунку. Після цього логін і пароль для входу в Особистий кабінет надішлють в смс-повідомленні", - йдеться в повідомленні.