С начала карантина АДС "Николаевгаза" осуществила более тысячи выездов

Бригады аварийно-диспетчерской службы АО "Николаевгаз" только в апреле осуществили более 700 выездов на вызовы клиентов. С начала введения карантина их насчитывается более тысячи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Введение карантина повысило значимость работы критической инфраструктуры, в том числе газораспределительных сетей, чтобы потребители, большинство из которых находятся дома, бесперебойно оставались с газом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что АО "Николаевгаз" осуществляет круглосуточный мониторинг давления газа в сетях, проводит техническое обслуживание газораспределительных пунктов, бригады АДС дежурят круглосуточно, оперативно выезжают на вызовы, ликвидируют аварийные ситуации, осуществляют ремонты чтобы потребители непрерывно могли пользоваться газом. С начала карантина было осуществлено 24 ремонта на сетях, что позволило предупредить прекращение газоснабжения у 33,6 тыс. домохозяйств.

"Несмотря на то, что карантин продолжается, все работы по содержанию газораспределительной системы в рабочем состоянии осуществляются непрерывно. Потребителям не стоит волноваться о прекращении доставки газа. Мы каждый день проверяем сети и регулирующее оборудование и тщательно следим за тем, чтобы все функционировало безаварийно", - рассказывает технический директор АО "Николаевгаз" Дмитрий Грицай.

По словам пресс-службы, в связи с продлением карантина "Николаевгаз" продолжает соблюдать меры безопасности с целью предупреждения распространения вируса.

"Каждое утро все работники предприятия, которые по необходимости вовлечены в рабочий процесс, проходят контроль температуры тела. В помещениях, где находятся работники, несколько раз в день проводится санитарная обработка. Вместе с тем каждый день, перед началом и по окончанию смены, водители обрабатывают дезинфицирующими средствами инструменты и служебные машины. Все работники "Николаевгаза" обеспечены средствами индивидуальной защиты - масками, перчатками, а некоторые и спецкостюмами", - говорится в сообщении.

В усиленном режиме работает и контактный центр АО "Николаевгаз" по телефону (067) 65-70-104. В период, пока визиты в Центры обслуживания потребителей ограничены, менеджеры продолжают работать, но в телефонном режиме. По словам пресс-службы, только за прошлую неделю специалисты компании предоставили клиентам компании почти 2 тыс. консультаций по газовым вопросам. С начала карантина служба обработала уже 43 790 звонков.



В пресс-службе также напомнили, что во время карантина был наложен мораторий на отключение потребителей от газоснабжения, кроме случаев несанкционированного вмешательства. Также предприятие приложило все усилия, чтобы клиенты могли решать ряд газовых вопросов онлайн.