З початку карантину АДС "Миколаївгазу" здійснила більше тисячі виїздів

Бригади аварійно-диспетчерської служби АТ "Миколаївгаз" тільки в квітні здійснили понад 700 виїздів на виклики клієнтів. З початку введення карантину їх налічується більше тисячі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Введення карантину підвищило значимість роботи критичної інфраструктури, в тому числі газорозподільних мереж, щоб споживачі, більшість з яких знаходяться будинки, безперебійно залишалися з газом", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що АТ "Миколаївгаз" здійснює цілодобовий моніторинг тиску газу в мережах, проводить технічне обслуговування газорозподільних пунктів, бригади АДС чергують цілодобово, оперативно виїжджають на виклики, ліквідовують аварійні ситуації, здійснюють ремонти щоб споживачі безперервно могли користуватися газом. З початку карантину було здійснено 24 ремонту на мережах, що дозволило попередити припинення газопостачання у 33,6 тис. домогосподарств.

"Незважаючи на те, що карантин триває, всі роботи по утриманню газорозподільної системи в робочому стані здійснюються безперервно. Споживачам не варто хвилюватися про припинення доставки газу. Ми кожен день перевіряємо мережі і регулююче устаткування і ретельно стежимо за тим, щоб все функціонувало безаварійно", - розповідає технічний директор АТ "Миколаївгаз" Дмитро Грицай.

За словами прес-служби, у зв'язку з продовженням карантину "Миколаївгаз" продовжує дотримуватися заходів безпеки з метою попередження розповсюдження вірусу.

"Щоранку всі працівники підприємства, які за необхідності залучені в робочий процес, проходять контроль температури тіла. У приміщеннях, де перебувають працівники, кілька разів на день проводиться санітарна обробка. Разом з тим кожен день, перед початком і після закінчення зміни, водії обробляють дезінфікуючими засобами інструменти та службові машини. Всі працівники "Миколаївгазу" забезпечені засобами індивідуального захисту - масками, рукавичками, а деякі і спецкостюмами", - йдеться в повідомленні.

У посиленому режимі працює і контактний центр АТ "Миколаївгаз" за телефоном (067) 65-70-104. У період, поки візити в Центри обслуговування споживачів обмежені, менеджери продовжують працювати, але в телефонному режимі. За словами прес-служби, тільки за минулий тиждень фахівці компанії надали клієнтам компанії майже 2 тис. консультацій з газових питань. З початку карантину служба опрацювала вже 43 790 дзвінків.



У прес-службі також нагадали, що під час карантину був накладений мораторій на відключення споживачів від газопостачання, крім випадків несанкціонованого втручання. Також підприємство доклало всіх зусиль, щоб клієнти могли вирішувати ряд газових питань онлайн.