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С начала года "Запорожгаз" установил 63 новых ШГРП производства RGC Production

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Запорожье, Вторник 30 ноября 2021 17:56
С начала года "Запорожгаз" установил 63 новых ШГРП производства RGC Production Фото: ШГРП производства RGC Production (if.dsoua.com)
Автор: Мария Тарарыева

С начала года "Запорожгаз" установил 63 новых шкафных газорегуляторных пункта на замену старым, которые уже исчерпали свой ресурс. Современные ШГРП обеспечивают стабильную подачу газа и многоступенчатую защиту более 20 тысяч клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

"Инновационное оборудование Львовского завода-производителя RGC Production оснащено современной автоматикой и качественными итальянскими регуляторами давления. Его используют для одно - или двухступенчатого снижения давления газа: с высокого на средний, со среднего на низкий, что поддерживает корректную и бесперебойную работу газовых приборов, рассчитанных на низкое давление", - говорится в сообщении.

Новые ШГРП RGC Production укрепили газовые сети в 21 населенном пункте области.

"Независимо от объемов использования газа, новые ШГРП не только автоматически поддерживают постоянное выходное давление, но и предупреждают его скачки, что делает подачу газа стабильной. Кроме того, данное оборудование укомплектовано специальными фильтрами, которые очищают голубое топливо перед его подачей потребителям", - отмечает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставський.

В пресс-службе отметили, что обновление ШГРП компания проводит в рамках инвестиционной программы – Плана развития предприятия. Согласно действующему законодательству, данные работы финансируются из тарифа на распределение газа.

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Запорожье Газ
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