З початку року "Запоріжгаз" встановив 63 нових ШГРП виробництва RGC Production

З початку року "Запоріжгаз" встановив 63 нових шафових газорегуляторних пункти на заміну старим, що вже вичерпали свій ресурс. Сучасні ШГРП забезпечують стабільну подачу газу та багатоступеневий захист більше 20 тисяч клієнтів.

"Інноваційне обладнання Львівського заводу-виробника RGC Production оснащене сучасною автоматикою та якісними італійськими регуляторами тиску. Його використовують для одно- або двоступеневого зниження тиску газу: з високого – на середній, з середнього – на низький, що підтримує коректну та безперебійну роботу газових приладів, розрахованих на низький тиск", - йдеться у повідомленні.

Нові ШГРП RGC Production зміцнили газові мережі в 21 населеному пункті області.

"Незалежно від об’ємів використання газу, нові ШГРП не тільки автоматично підтримують постійний вихідний тиск, але й попереджають його стрибки, що робить подачу газу стабільною. Крім того, дане обладнання укомплектоване спеціальними фільтрами, які очищують блакитне паливо перед його подачею споживачам", - зауважує технічний директор АТ "Запоріжгаз" Юрій Заставський.

У прес-службі зазначили, що оновлення ШГРП компанія проводить в рамках інвестиційної програми – Плану розвитку підприємства. Відповідно до чинного законодавства, дані роботи фінансуються з тарифу на розподіл газу.