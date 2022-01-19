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С начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56%

Автор: Наталия Гурковская

С начала года запасы угля на складах украинских ТЭС увеличились на 56% до 680 тыс. тонн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минэнерго.

За период с 31 декабря 2021 года по 18 января 2022 года общие запасы угля на складах всех украинских ТЭС выросли на 245 тыс. тонн - с 435 до 680 тыс. тонн или на 56%.

Львиная доля увеличения запасов угля произошла за счет роста запасов топлива на ТЭС "ДТЭК Энерго", который составил 81% или 223 тыс. тонн.

Напомним, "ДТЭК Энерго" за сентябрь-декабрь 2021 года импортировал 880 тыс. тонн угля, несмотря на глобальный дефицит и рекордные цены на мировых рынках. Всего компания законтрактовала 10 кораблей с углем из США и Колумбии. Государственная "Центрэнерго" за это время получила 4 судна с углем.

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ТЭС