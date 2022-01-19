З початку року запаси вугілля на складах українських ТЕС збільшились на 56%, до 680 тис. тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Міненерго.

За період з 31 грудня 2021 року по 18 січня 2022 року. загальні запаси вугілля на складах всіх українських ТЕС зросли на 245 тис. тонн - з 435 до 680 тис. тонн або на 56%.

Левова частка збільшення запасів вугілля відбулась за рахунок зростання запасів палива на ТЕС "ДТЕК Енерго", яке склало 81% або 223 тис. тонн.