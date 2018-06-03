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С начала года на водоемах погибли более 300 человек, - ГСЧС

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 02:38
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения

С начала года на водоемах погибли более 300 человек, из них только в течение мая – 118. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"Однако не все украинцы придерживаются правил безопасного поведения на воде, о чем свидетельствует красноречивая статистика: более 300 погибших на водоемах с начала года, из них только в течение мая — 118 случаев", - говорится в сообщении.

Так, специалисты службы спасения отмечают, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение гражданами элементарных правил безопасного поведения. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии.

"Относительно чрезвычайных происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности, или же позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", - отметили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине 30 мая на водоемах утонули пятеро детей.

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Теги публикации: ГСЧС, водоемы, несчастный случай  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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