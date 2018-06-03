З початку року на водоймах загинули більше 300 людей, - ДСНС

Причиною нещасних випадків на воді є недотримання правил безпечної поведінки

З початку року на водоймах загинули більше 300 людей, з них тільки впродовж травня – 118. Про це йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

"Однак не всі українці дотримуються правил безпечної поведінки на воді, про що свідчить красномовна статистика: більше 300 загиблих на водоймах з початку року, з них тільки впродовж травня — 118 випадків", - йдеться у повідомленні.

Так, фахівці Служби порятунку зазначають, що найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання громадянами елементарних правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

"Щодо надзвичайних подій за участю дітей, то нещасні випадки стаються зазвичай через те, що дорослі залишають маленьких дітей без нагляду поблизу місць з підвищеним рівнем небезпеки, або ж дозволяють дітям старшого віку самостійно відвідувати водойми", - зазначили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні 30 травня на водоймах потонули п'ятеро дітей.