С начала года на украинской границе задержали 170 кг наркотиков

Объемы обнаруженных наркотиков на государственной границе Украины и уровень риска от их контрабанды остаются высокими. Всего с начала этого года на границе задержано более 170 кг наркотиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
Наибольшее количество наркотиков обнаружено на морских каналах сообщения и на границе с РФ.
"Основную часть обнаруженного объема составляют наркотики растительного происхождения и кокаин", - сообщили пограничники.
Ранее в Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен.
РБК-Украина писало, что Бориспольский горрайонный суд огласил приговор иностранцу-наркокурьеру, который проглотил 91 капсулу с героином.