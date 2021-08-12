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С начала года на украинской границе задержали 170 кг наркотиков

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Четверг 12 августа 2021 10:00
С начала года на украинской границе задержали 170 кг наркотиков Фото: пограничники обнаружили 170 кг наркотиков с начала года (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: РБК-Украина

Объемы обнаруженных наркотиков на государственной границе Украины и уровень риска от их контрабанды остаются высокими. Всего с начала этого года на границе задержано более 170 кг наркотиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Наибольшее количество наркотиков обнаружено на морских каналах сообщения и на границе с РФ.

"Основную часть обнаруженного объема составляют наркотики растительного происхождения и кокаин", - сообщили пограничники.

Ранее в Украине перекрыли международный канал контрабанды наркотиков на 1 млрд гривен.

РБК-Украина писало, что Бориспольский горрайонный суд огласил приговор иностранцу-наркокурьеру, который проглотил 91 капсулу с героином.

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