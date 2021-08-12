З початку року на українському кордоні затримали 170 кг наркотиків
Фото: прикордонники виявили 170 кг наркотиків з початку року (facebook.com/DPSUkraine)
Обсяги виявлених наркотиків на державному кордоні України та рівень ризику від їх контрабанди залишаються високими. Загалом від початку цього року на кордоні затримано більше 170 кг наркотиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Найбільшу кількість наркотиків виявлено на морських каналах сполучення та на кордоні з РФ.
"Основну частину виявленого обсягу становлять наркотики рослинного походження та кокаїн", - повідомили прикордонники.
Раніше в Україні перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на 1 млрд гривень.
РБК-Україна писало, що Бориспільський міськрайонний суд оголосив вирок іноземцю-наркокур'єру, який проковтнув 91 капсулу з героїном.