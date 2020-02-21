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С начала года в Украине на пожарах погибли более 300 человек

Новости » Общество     21.02.2020 - 12:39
С начала года в Украине на пожарах погибли более 300 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Более 200 человек пострадали в результате пожаров

С начала 2020 года в результате пожаров в Украине погибли более 300 человек и еще более 200 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, с начала текущего года количество погибших в результате пожаров в Украине составляет 342. Также известно о 244 пострадавших. Только в течение 20 февраля на пожарах погибли 8 человек.

Отмечается, что подавляющее количество случаев связана с халатностью граждан, что становится причиной возникновения возгораний и гибели людей.

"Зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Граждане отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы", - пояснили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Первомайске произошел взрыв на территории гаражного кооператива. Установлено, что взорвался топливный бак. В результате инцидента 2 человека погибли, еще один в тяжелом состоянии госпитализирован.

Также РБК-Украина писало, что в Черниговской области произошел пожар резервуара на нефтебазе вблизи пгт. Лосиновка Нежинского района. Пожар был ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

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