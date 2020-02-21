ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

З початку року в Україні на пожежах загинули понад 300 осіб

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 12:39
З початку року в Україні на пожежах загинули понад 300 осіб
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Понад 200 людей постраждали внаслідок пожеж

З початку 2020 року в результаті пожеж в Україні загинули понад 300 людей та ще понад 200 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, з початку поточного року кількість загиблих внаслідок пожеж в Україні становить 342. Також відомо про 244 постраждалих. Лише впродовж 20 лютого на пожежах загинуло 8 людей.

Зазначається, що переважна кількість випадків пов'язана з недбалістю громадян, що стає причиною виникнення займань та загибелі людей.

"Взимку показник трагічних випадків у житловому секторі стабільно зростає. Громадяни опалюють свої домівки, часто нехтуючи правилами пожежної безпеки, палять у приміщеннях та перенавантажують електромережу, вмикаючи обігрівачі та несправні побутові прилади", - пояснили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Первомайську стався вибух на території гаражного кооперативу. Встановлено, що вибухнув паливний бак. В результаті інциденту 2 людини загинули, ще одну в тяжкому стані госпіталізовано.

Також РБК-Україна писало, що у Чернігівській області сталася пожежа резервуара на нафтобазі поблизу смт. Лосинівка Ніжинського району. Пожежу було ліквідовано. В результаті події ніхто не постраждав.

В Івано-Франківській області сталася пожежа в школі У Хмельницькому горіла багатоповерхівка, пройшла масова евакуація
Новини України пожежаДСНС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся