С начала года убытки АО "Запорожгаз" превысили 36 млн гривен

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Полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы

За первые четыре месяца 2020 года убытки компании "Запорожгаз" составили 36,4 млн гривень. Действующие тарифы на доставку газа покрывают лишь 76% себестоимости услуги. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В конце 2019 НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифов на доставку газа: с 1 января и 1 июля 2020 года. Это было сделано с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. Действующий тариф в первой половине 2020 все еще является убыточным для "Запорожгаза". Компенсация убытков Оператору ГРС Запорожской области запланирована только во втором полугодии этого года. С 1 июля выравнивание тарифов на распределение до экономически обоснованного уровня остановит накопления долгов в газотранспортной отрасли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что полученные убытки не позволяют компании в полной мере осуществлять все запланированные ремонтные работы в рамках инвестиционной программы, заменить изношенное оборудование и полностью рассчитаться с Оператором ГТС за услуги балансировки.

"Сейчас полученные средства направляются на приоритетные направления: работу аварийной службы 104, экстренные ремонты, оплату труда и средства индивидуальной защиты сотрудников. Усугубляет проблему также несвоевременная оплата доставки газа клиентами компании. За четыре месяца потребители оплатили 82% предоставленных услуг", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, АО "Запорожгаз" продолжает работать в усиленном режиме, ведь первоочередной задачей компании, особенно в режиме карантина, является бесперебойность газоснабжения.

"С начала карантина мы ликвидировали более 2 тыс. утечек газа по всей Запорожской области. Выявляли повреждения изоляции газопроводов, проводили ремонты. Установили четыре новых шкафных регуляторных пункта, сделали замену оборудования двух ГРП. Аварийная служба 104 в среднем в день ​​выполняет 100 выездов по вызову потребителей. Поэтому машины АДС должны быть заправлены и укомплектованы необходимым оборудованием для поиска и ликвидации утечек газа. Но из-за недостатка финансирования некоторые работы могут приостановиться ", - рассказывает технический директор АО "Запорожгаз" Юрий Заставский.

В компании считают, что начало действия экономически обоснованного тарифа АО "Запорожгаз" с 1 июля 2020 года, при сохранении низких рыночных цен на газ, позволит до конца года вывести компанию максимально близко к точке безубыточности.