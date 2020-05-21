С начала года убытки АО "Днепрогаз" составили 41 млн гривен

С января по апрель 2020 года АО "Днепрогаз" понесло убытки на сумму 41 млн гривен. Утвержденный НКРЭКУ новый тариф на распределение в первом полугодии 2020 года позволяет профинансировать лишь 73% себестоимости доставки газа потребителям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В конце 2019 года НКРЭКУ утвердила двухэтапный пересмотр тарифа на услуги по распределению природного газа: с 1 января и с 1 июля 2020 года. Такое решение было принято с целью уменьшения финансовой нагрузки на потребителей газа в зимний период. По результатам работы в течение четырех месяцев 2020 года утвержденный на первое полугодие тариф на распределение является убыточным для АО "Днепрогаз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что из-за недополучения средств компания финансирует только приоритетные направления работы: срочные ремонты систем газоснабжения, расходы на функционирование аварийной службы "104", локализацию утечек газа, выплату заработной платы работникам, обслуживание клиентов компании.

"Накопленные убытки не позволяют "Днепрогазу" в полной мере осуществлять все запланированные работы на газовых сетях в рамках Плана развития газораспределительной системы, реконструкцию устаревшего оборудования и полностью рассчитываться с Оператором ГТС за услуги балансировки", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, осложняют ситуацию неплатежи клиентов за доставку газа - за четыре месяца 2020 года уровень оплаты оказанных услуг составил лишь 79%.

"Поскольку бесперебойность газоснабжения является приоритетным направлением работы компании, особенно в условиях карантина, АО "Днепрогаз" продолжает работать в усиленном режиме. В период карантина аварийщики обработали более 2,4 тыс. обращений от наших клиентов. Около 1,5 тыс. заявок касались имеющихся утечек из газовых сетей. Сейчас средства направляются преимущественно на ремонтно-восстановительные работы и ликвидацию аварийных ситуаций, однако существует ряд других проблемных вопросов, которые остаются невыполненными из-за недостатка финансирования", - отмечает технический директор АО "Днепрогаз" Юрий Безпрозваный.

В компании считают, что выравнивание тарифа на распределение природного газа для АО "Днепрогаз" с 1 июля 2020 года и сохранение низких рыночных цен на газ позволит несколько стабилизировать финансовое состояние компании и решить ряд долговых проблем последних лет.

"Однако несмотря на это прогнозируемый показатель убыточности компании до конца года по подсчетам специалистов превысит 27 млн ​​гривен", - говорится в сообщении.