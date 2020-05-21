З початку року збитки АТ "Дніпрогаз" склали 41 млн гривень

З січня по квітень 2020 року АТ "Дніпрогаз" понесло збитки на суму 41 млн гривень. Затверджений НКРЕКП новий тариф на розподіл у першому півріччі 2020 року дозволяє профінансувати лише 73% собівартості доставки газу споживачам. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"В кінці 2019 року НКРЕКП затвердила двоетапний перегляд тарифу на послуги з розподілу природного газу: з 1 січня та з 1 липня 2020 року. Таке рішення було прийнято з метою зменшення фінансового навантаження на споживачів газу в зимовий період. За результатами роботи протягом чотирьох місяців 2020 року затверджений на перше півріччя тариф на розподіл є збитковим для АТ "Дніпрогаз", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що через недоотримання коштів компанія фінансує пріоритетні напрямки роботи: термінові ремонти систем газопостачання, витрати на функціонування аварійної служби "104", локалізацію витоків газу, виплату заробітної плати працівникам, обслуговування клієнтів компанії.

"Накопичені збитки не дозволяють "Днепрогазу" у повній мірі здійснювати всі заплановані роботи на газових мережах в рамках Плану розвитку газорозподільної системи, реконструкцію застарілого обладнання і повністю розраховуватися з Оператором ГТС за послуги балансування", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, ускладнюють ситуацію неплатежі клієнтів за доставку газу за чотири місяці 2020 року рівень оплати наданих послуг становив лише 79%.

"Оскільки безперебійність газопостачання є пріоритетним напрямком роботи компанії, особливо в умовах карантину, АТ "Дніпрогаз" продовжує працювати у посиленому режимі. У період карантину аварійники обробили понад 2,4 тис. звернень від наших клієнтів. Близько 1,5 тис. заявок стосувалися наявних витоків газових мереж. Зараз кошти спрямовуються переважно на ремонтно-відновлювальні роботи та ліквідацію аварійних ситуацій, проте існує ряд інших проблемних питань, які залишаються невиконаними через нестачу фінансування", - зазначає технічний директор АТ "Дніпрогаз" Юрій Безпрозваний.

У компанії вважають, що вирівнювання тарифу на розподіл природного газу для АТ "Дніпрогаз" з 1 липня 2020 року і збереження низьких ринкових цін на газ дозволить дещо стабілізувати фінансовий стан компанії і вирішити ряд боргових проблем останніх років.

"Однак незважаючи на це прогнозований показник збитковості компанії до кінця року за підрахунками фахівців перевищить 27 млн гривень", - йдеться в повідомленні.