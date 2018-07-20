С начала года в суд направлено 161 дело в отношении ОПГ

Также за полгода раскрыто 703 умышленных убийства и 855 разбойных нападений

Сотрудники Национальной полиции за полгода направили в суд 161 уголовное производство в отношении организованных преступных групп. Об этом на брифинге в Одессе заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По его словам, в прошлом году таких производств было 109. В то же время за первые шесть месяцев этого года раскрыто 703 умышленных убийства и 855 разбойных нападений.

"В этом году раскрыто почти 101 тысячу преступлений, в том числе 36 тысяч - тяжелых и особо тяжелых. По отдельным направлениям нам удалось достичь лучших результатов за последние пять лет", - сообщил Аброськин.

Кроме того, по словам начальника Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергея Тихонова, зафиксирован спад в совершении разбойных нападений и грабежей - одна тысяча и 6,5 тыс. зарегистрированных таких преступлений соответственно в этом году. При этом, например, в 2016 году было зарегистрировано соответственно две тысячи и 13 тыс. таких уголовных правонарушений.

"Вместе с тем в 2018 году раскрыто 855 разбоев и 3,3 тысячи грабежей. Кроме того, раскрыто 703 умышленных убийства с 774 зарегистрированных в этом году. Также раскрыто более 51 тысяча краж и 1,2 тысячи угонов транспортных средств", - рассказал Тихонов.

Фото (npu.gov.ua)

Напомним, по данным на 17 марта, с начала 2018 года полиция пресекла деятельность 60 организованных преступных групп.