С начала года специалисты "Запорожгаза" выявили более 10 тыс. утечек газа

На протяжении 10 месяцев 2019 года специалисты "Запорожгаза" обследовали свыше 5 тыс. км газовых сетей. За это время было выявлено и ликвидировано свыше 14 тыс. утечек газа. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С начала года специалисты "Запорожгаза" провели обследование 1,5 тыс. километров подземных и почти 3 тыс. километров надземных газопроводов, по которым газ транспортируется в дома потребителей по всей Запорожской области", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, во время обследований было выявлено и ликвидировано 96 утечек на подземных газопроводах и почти 7,8 тыс. утечек на надземных и их соединениях. Кроме того, работники службы комплексного приборного обследования (КПО) нашли и восстановили 4 447 повреждений изоляционного покрытия.

"Обследование, диагностика и устранения повреждений газораспределительной системы осуществляются специалистами службы КПО. Причем в любую погоду независимо от времени года. В общем, это очень сложная работа. И это лишь одно из наших направлений работы", - говорит технический директор АО "Запорожгаз" Татьяна Бузовская.

В пресс-службе отметили, что для обеспечения газом в круглосуточном режиме более 500 тыс. абонентов Запорожской области, специалисты АО "Запорожгаз" ежедневно проводят профилактику и диагностику газовой системы, чтобы предупреждать возникновение аварийных ситуаций.

"Так с начала года проведено 32 427 регламентных работ на 1268 газорегуляторных пунктах шкафного типа (ШРП) и более 8 тыс. регламентных работ на 287 обычных газорегуляторных пунктах (ГРП). Проведено более 6 тыс. проверок 626 станций катодной защиты и свыше 49 тыс. домовых регуляторов давления", - говорится в сообщении.