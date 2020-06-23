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С начала года специалисты "Ровногаза" обнаружили краж газа почти на миллион гривен

Новости » Энергетика     23.06.2020 - 12:36
С начала года специалисты "Ровногаза" обнаружили краж газа почти на миллион гривен
Газовый вентиль (dtek.com)

Подавляющее большинство случаев касается вмешательства в работу бытовых газовых счетчиков

С начала 2020 года специалисты АО "Ровногаз" зафиксировали более 20 фактов несанкционированного использования потребителями голубого топлива. Недобросовестным потребителям начислено к уплате 984 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нередко в местах несанкционированных врезок в газопроводы наши специалисты выявляют утечки газа, которые могут привести к взрывам и фатальным последствиям. Поэтому несанкционированное вмешательство в работу газовых сетей - это в первую очередь огромный риск для безопасности наших потребителей", - говорит технический директор АО "Ровногаз" Александр Климчук.

В пресс-службе отметили, что после выявления фактов незаконного отбора голубого топлива, специалисты "Ровногаза" составляют акты о нарушениях, проводят отключение несанкционированных потребителей и взыскивают причиненные убытки, в том числе через суд в принудительном порядке.

"Размер компенсации рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения: врезка в газопровод, самовольное подключение или вмешательство в работу счетчика. Помимо суммы убытков, потребителю придется также оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе со стоимостью монтажных работ", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новости Украины Ровногаз
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