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З початку року фахівці "Рівнегазу" виявили крадіжок газу майже на мільйон гривень

Новини » Енергетика     23.06.2020 - 12:36
З початку року фахівці "Рівнегазу" виявили крадіжок газу майже на мільйон гривень
Газовий вентиль (dtek.com)

Переважна більшість випадків стосується втручання в роботу побутових газових лічильників

З початку 2020 року спеціалісти АТ "Рівнегаз" зафіксували понад 20 фактів несанкціонованого використання споживачами блакитного палива. Недобросовісним споживачам нараховано до сплати 984 тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нерідко у місцях несанкціонованих врізок у газопроводи наші спеціалісти виявляють витоки газу, що можуть призвести до вибухів та фатальних наслідків. Тому несанкціоноване втручання у роботу газових мереж - це в першу чергу величезний ризик для безпеки наших споживачів", - говорить технічний директор АТ "Рівнегаз" Олександр Климчук.

У прес-службі зазначили, що після виявлення фактів незаконного відбору блакитного палива, фахівці "Рівнегазу" складають акти про порушення, проводять відключення несанкціонованих споживачів та стягують завдані збитки, в тому числі через суд в примусовому порядку.

"Розмір компенсації розраховується відповідно до вимог Кодексу ГРМ та залежить від конкретного виду порушення: врізка у газопровід, самовільне підключення чи втручання в роботу лічильника. Окрім суми збитків, споживачу доведеться також сплатити всі послуги з відключення та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом із вартістю монтажних робіт", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева

Теги Новини України Рівнегаз
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