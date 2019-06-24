С начала года специалисты "Днепропетровскгаза" обнаружили 293 случая краж газа

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По выявленным фактам специалисты компании составляют акты о нарушениях

В течение пяти месяцев 2019 года специалисты АО "Днепропетровскгаз" зафиксировали 293 случая несанкционированного потребления природного газа. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года (с января по май), количество краж среди бытовых потребителей уменьшилось на 22,6%. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Среди установленных фактов краж в этом году - 30 случаев самовольного подключения к газопроводам, 143 случая - вмешательство в счетчик. Кроме этого, потребители-нормовики самовольно и неправильно устанавливают бытовые газовые приборы.

"Потребители в первую очередь должны помнить, что любое постороннее вмешательство в газовую сеть сопровождается утечками газа, которые несут опасность как для нарушителя, так и для его окружения - это угроза взрывов, пожаров и отравлений", - отмечает директор технический АО "Днепропетровскгаз" Сергей Бачурин.

По выявленным фактам незаконного отбора голубого топлива специалисты "Днепропетровскгаза" составляют акты о нарушениях. Размер компенсации рассчитывается в соответствии с требованиями Кодекса ГРМ и зависит от конкретного вида нарушения: врезка в газопровод, самовольное подключение или вмешательство в работу счетчика. Кроме суммы убытков, потребителю придется также оплатить все услуги по отключению и возобновлению газоснабжения, а в случае повреждения счетчика - его стоимость вместе со стоимостью монтажных работ.

"АО "Днепропетровскгаз" предостерегает потребителей от таких крайне опасных действий, чтобы кража газа не стала роковой. Если же вам известно о фактах незаконного потребления просим сообщить на горячую линию общества по телефону (056) 78-70-104 за вознаграждение. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

В течение 2018 года в Днепропетровской области зафиксировано 786 фактов кражи газа, что повлекло убытки в размере более 13,190 млн гривен. Подавляющее большинство из них, а именно 779 случаев, осуществлено бытовыми потребителями на сумму убытков в 12,898 млн гривен. Для "экономии" газа потребители прибегают к различным махинациям с целью сокрытия реальных объемов потребления газа.