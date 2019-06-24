З початку року фахівці "Дніпропетровськгазу" виявили 293 випадки крадіжок газу

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За виявленими фактами фахівці компанії складають акти про порушення

Протягом п'яти місяців 2019 року фахівці АТ "Дніпропетровськгаз" зафіксували 293 випадки несанкціонованого споживання природного газу. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року (з січня по травень), кількість крадіжок серед побутових споживачів зменшилася на 22,6%. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серед встановлених фактів крадіжок у цьому році - 30 випадків самовільного підключення до газопроводів, 143 випадки втручання в лічильник. Крім цього, споживачі-нормовики самовільно і неправильно встановлюють побутові газові прилади.

"Споживачі в першу чергу повинні пам'ятати, що будь-яке стороннє втручання в газову мережу супроводжується витоками газу, які несуть небезпеку як для порушника, так і для його оточення - це загроза вибухів, пожеж і отруєнь", - зазначає технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін.

За виявленими фактами незаконного відбору блакитного палива фахівці "Дніпропетровськгазу" складають акти про порушення. Розмір компенсації розраховується у відповідності з вимогами Кодексу ГРМ і залежить від конкретного виду порушення: врізку в газопровід, самовільне підключення або втручання в роботу лічильника. Крім суми збитків, споживачеві доведеться оплатити всі послуги по відключенню та відновлення газопостачання, а у разі пошкодження лічильника - його вартість разом з вартістю монтажних робіт.

"АТ "Дніпропетровськгаз" застерігає споживачів від таких вкрай небезпечних дій, щоб крадіжка газу не стала фатальною. Якщо ж вам відомо про факти незаконного споживання просимо повідомити на гарячу лінію товариства за телефоном (056) 78-70-104 за винагороду. Анонімність гарантується", - йдеться в повідомленні.

Протягом 2018 року в Дніпропетровській області зафіксовано 786 фактів крадіжки газу, що спричинило збитки у розмірі понад 13,190 млн гривень. Переважна більшість з них, а саме 779 випадків, здійснено побутовими споживачами на суму збитків в 12,898 млн гривень. Для "економії" газу споживачі вдаються до різних махінацій з метою приховування реальних обсягів споживання газу.