С начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины на Донбассе, - ОП

Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. С начала текущего года российские войска более 570 раз нарушили там режим тишины.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине, информирует пресс-служба ОП.
Машовец отметил, что сообщения о потерях среди украинских военных на Донбассе поступают еженедельно.
"Российская Федерация не придерживается международных договоренностей и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - сказал он.
Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится поднять вопрос о "пасхальное мир'я".
РБК-Украина писало, что у президента России Владимира Путина заявляют об угрозе возобновления масштабных боев на Донбассе.
На днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад-2021" взимает батальонные тактические группы к восточным границам Украины.