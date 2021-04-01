UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

С начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины на Донбассе, - ОП

Автор: Инна Собора

Ситуация на Донбассе продолжает ухудшаться. С начала текущего года российские войска более 570 раз нарушили там режим тишины.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец во время встречи с главой представительства НАТО в Украине, информирует пресс-служба ОП.

Машовец отметил, что сообщения о потерях среди украинских военных на Донбассе поступают еженедельно.

"Российская Федерация не придерживается международных договоренностей и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в формате Трехсторонней контактной группе и в Нормандском формате. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс, а также режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, установленный 27 июля 2020 года", - сказал он.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Украина готовится поднять вопрос о "пасхальное мир'я".

РБК-Украина писало, что у президента России Владимира Путина заявляют об угрозе возобновления масштабных боев на Донбассе.

На днях главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия под видом подготовки к стратегическим учениям "Запад-2021" взимает батальонные тактические группы к восточным границам Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбассобстрел
Читайте также
Россия готова к эскалации на Донбассе с продвижением вглубь Украины, - разведка
Блинкен - Кулебе: США обеспокоены агрессией России на Донбассе и в Крыму
Прогноз погоды