С начала года работники "Черниговгаза" обнаружили более 150 вмешательств в сети

Газовый вентиль (УНИАН)

За 10 месяцев 2020 года в Черниговской области газовики обнаружили более 150 вмешательств в газораспределительные системы потребителями. Среди них несанкционированные присоединения и восстановления газопотребления, повреждения или вмешательства в работу счетчиков. Такие вмешательства являются прямой угрозой безопасности людей.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Черниговгаз".

"В течение года, несмотря на пандемию и карантин, работники "Черниговгаза" не прекращали обследований и обходов общих газопроводов. С началом отопительного сезона приоритеты не изменились – это бесперебойность и безопасность распределения газа. Сейчас специалисты еще больше внимания уделяют безопасности газоснабжения со стороны бытовых потребителей – чтобы выявить нарушения, которые могут привести к внештатным ситуациям", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, усложняет ситуацию то, что на сегодня почти не обслуживаются внутридомовые системы.

"До 2018 года это была обязанность оператора ГРС – обслуживать внутридомовые системы, проводить раз в год планово-технические осмотры и раз в 3 года - проверка внутренних газопроводов на плотность и герметичность. Потом этот долг с нас сняли, и в тариф сейчас такие работы не заложены. С тех пор мы всячески стараемся донести органам местного самоуправления, что сети нужно обслуживать. Меня это очень беспокоит, ведь время берет свое. С 2018 года внутренние сети в частных домохозяйствах, многоэтажках почти не обслуживаются, и может наступить момент, когда это может перерасти в техногенную ситуацию", - во время прямого телеэфира сказала председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

По словам начальника черниговского отделения АО "Черниговгаз" Евгения Денисенко, граница балансовой принадлежности определяется актом, где четко на схеме указывается граница.

"Как правило, это точка присоединения к распределительному газопроводу. За распределительный газопровод несет ответственность оператор ГРС, а за газопровод-ввод и газовые приборы несет ответственность владелец. И именно владелец должен обеспечить их техническое обслуживание и содержать свою систему газоснабжения в надлежащем состоянии – для этого найти организацию, которая может выполнять такие работы. Это может быть как "Черниговгаз", так и другая компания, которая имеет разрешения на газоопасные работы, персонал и оборудование", - объясняет Денисенко.

Среди наиболее распространенных нарушений правил безопасности потребителями – использование газовых приборов не по назначению, например, обогрев помещений газовыми плитами или духовками, а также самостоятельный ремонт приборов или их замена. По словам пресс-службы, это грубое нарушение правил безопасности систем газоснабжения, которое подвергает опасности как самих владельцев, так и окружающих. Больше всего нарушений, по статистике, среди злостных неплательщиков.

"У нас есть категория потребителей, которые не платили с начала года ни за газ, ни за распределение. Статус этих потребителей непонятен, ведь они остаются присоединенными к сетям. Поэтому мы в рамках мероприятий по безопасности и бесперебойности газоснабжения проводим проверки соблюдения правил безопасности систем газоснабжения. Ибо, как показывает практика, такие недобросовестные потребители, не отключены от системы – это или воровство газа, которые невозможны без вмешательств в сеть, или другие нарушения безопасности. Если же потребитель отказывается общаться с нашими работниками – вероятнее всего, он скрывает такие нарушения. В сельской местности мы часто обнаруживаем несоответствие газовых горелок требованиям безопасности, неудовлетворительное состояние дымовентканалов. Все это может привести к отравлению угарным газом, взрывов и других последствий, и именно поэтому мы обязаны прекращать распределение газа потребителям до устранения нарушений", - отметила Алла Яровая.