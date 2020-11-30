З початку року працівники "Чернігівгазу" виявили більше 150 втручань у мережі

Газовий вентиль (УНІАН)

За 10 місяців 2020 року у Чернігівській області газовики виявили понад 150 втручань у газорозподільні системи споживачами. Серед них несанкціоновані приєднання та відновлення газоспоживання, пошкодження або втручання в роботу лічильників. Такі втручання є прямою загрозою безпеці людей.

Про це повідомляє прес-служба АТ "Чернігівгаз".

"Протягом року, незважаючи на пандемію та карантин, працівники "Чернігівгазу" не припиняли обстежень та обходів загальних газопроводів. З початком опалювального сезону пріоритети не змінилися – це безперебійність та безпека розподілу газу. Зараз фахівці ще більше уваги приділяють безпеці газопостачання з боку побутових споживачів – щоб виявити порушення, які можуть призвести до позаштатних ситуацій", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, ускладнює ситуацію те, що на сьогодні майже не обслуговуються внутрішньобудинкові системи.

"До 2018 року це був обов’язок оператора ГРМ – обслуговувати внутрішньобудинкові системи, проводити раз на рік планово-технічні огляди і раз на 3 роки - перевірку внутрішніх газопроводів на щільність та герметичність. Потім цей обов’язок з нас зняли, і в тариф зараз такі роботи не закладені. Відтоді ми всіляко намагаємося донести до органів місцевого самоврядування, що мережі потрібно обслуговувати. Мене це дуже непокоїть, адже час бере своє. З 2018 року внутрішні мережі в приватних домогосподарствах, багатоповерхівках майже не обслуговуються, і може наступити момент, коли це може перерости в техногенну ситуацію", - під час прямого телеефіру сказала голова правління АТ "Чернігівгаз" Алла Ярова.

За словами начальника чернігівського відділення АТ "Чернігівгаз" Євгенія Денисенко, межа балансової належності визначається актом, де чітко на схемі вказується ця межа.

"Як правило, це точка приєднання до розподільного газопроводу. За розподільний газопровід несе відповідальність оператор ГРМ, а за газопровід-ввід і газові прилади несе відповідальність власник. І саме власник має забезпечити їх технічне обслуговування і утримувати свою систему газопостачання в належному стані – для цього знайти організацію, яка може виконувати такі роботи. Це може бути як "Чернігівгаз", так і інша компанія, яка має дозволи на газонебезпечні роботи, персонал та обладнання", - пояснює Денисенко.

Серед найпоширеніших порушень правил безпеки споживачами – використання газових приладів не за призначенням, наприклад, обігрів приміщень газовими плитами чи духовками, а також самостійний ремонт приладів чи їх заміна. За словами прес-служби, це грубе порушення правил безпеки систем газопостачання, яке наражає на небезпеку як самих власників, так і оточуючих. Найбільше ж порушень, за статистикою, серед злісних неплатників.

"У нас є категорія споживачів, які не платили з початку року ні за газ, ні за розподіл. Статус цих споживачів незрозумілий, адже вони залишаються приєднаними до мереж. Тому ми в рамках заходів із безпеки та безперебійності газопостачання проводимо перевірки дотримання правил безпеки систем газопостачання. Бо, як показує практика, такі недобросовісні споживачі, не відключені від системи – це або крадіжки газу, які неможливі без втручань у мережу, або інші порушення безпеки. Якщо ж споживач відмовляється спілкуватися з нашими працівниками – найімовірніше, він приховує такі порушення. В сільській місцевості ми часто виявляємо невідповідність газових пальників вимогам безпеки, незадовільний стан димовентканалів. Все це може призвести до отруєння чадним газом, вибухів та інших наслідків, і саме тому ми зобов’язані припиняти розподіл газу таким споживачам до усунення порушень", - зазначила Алла Ярова.