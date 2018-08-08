С начала года на производстве погибли 173 человека, - Фонд соцстрахования

В течение первого полугодия 2018 года зафиксировано 2385 несчастных случаев

Фонд социального страхования сообщает, что с начала года 173 человека погибли на производстве. Об этом говорится в сообщении фонда.

Подчеркивается, что в первом полугодии количество несчастных случаев уменьшилось на 4,2%. В частности, рабочие органы исполнительной дирекции Фонда соцстрахования в течение первого полугодия зафиксировали 2385 несчастных случаев, связанных с производством.

"В течение первого полугодия 2018 года зафиксировано 2385 несчастных случаев, связанных с производством, из которых 173 - смертельные. По сравнению с тем же периодом прошлого года количество несчастных случаев уменьшилось на 4,2%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество несчастных случаев, связанных с производством, произошло в Днепропетровской области - 14%, в Донецкой области - 12,5% и в городе Киеве - 8,9%. Количество травмированных в этих областях составляет 35,4% от общего количества по Украине.

Указано, что в отчетном периоде всего травмировались рабочие таких профессий: водитель автотранспортных средств (129), горнорабочий очистного забоя (65) и проходчик (58).

"Среди причин несчастных случаев на производстве преобладают организационные - они составляют 64,8% от всех зафиксированных. В частности, речь идет о невыполнении требований инструкций по охране труда, невыполнении должностных обязанностей, нарушении правил безопасности движения, технологического процесса и т.п.", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров в феврале 2018 года утвердил бюджет Фонда социального страхования.

Как писало РБК-Украина, в прошлом году проводились обыски в Фонде социального страхования по подозрению в присвоении средств в особо крупных размерах.