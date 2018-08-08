З початку року на виробництві загинули 173 людини, - Фонд соцстрахування

Упродовж першого півріччя 2018 року зафіксовано 2 385 нещасних випадків

Фонд соціального страхування повідомляє, що з початку року 173 людини загинули на виробництві. Про це сказано у повідомленні фонду.

Підкреслюється, що у першому півріччі кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%. Зокрема, робочі органи виконавчої дирекції Фонду соцстрахування упродовж першого півріччя зафіксували 2 385 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом.

"Упродовж першого півріччя 2018 року зафіксовано 2 385 нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, з яких 173 - смертельні. У порівнянні з тим же періодом минулого року кількість нещасних випадків зменшилась на 4,2%", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що найбільша кількість нещасних випадків, пов’язаних з виробництвом, сталась у Дніпропетровській області - 14%, у Донецькій області - 12,5% та в місті Києві - 8,9%. Кількість травмованих осіб у цих областях складає 35,4% від загальної кількості по Україні.

Вказано, що у звітному періоді найбільше травмувалися робітники таких професій: водій автотранспортних засобів (129), гірник очисного забою (65) та прохідник (58).

"Серед причин нещасних випадків на виробництві переважають організаційні - вони складають 64,8% від усіх зафіксованих. Зокрема, йдеться про невиконання вимог інструкцій з охорони праці, невиконання посадових обов’язків, порушення правил безпеки руху, технологічного процесу тощо", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, Кабінет міністрів у лютому 2018 року затвердив бюджет Фонду соціального страхування.

Як писало РБК-Україна, минулого року проводилися обшуки в Фонді соціального страхування за підозрою у привласненні коштів в особливо великих розмірах.