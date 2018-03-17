Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Із початку року на пожежах в Україні загинуло понад 600 осіб

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 23:05
Фото: ліквідація пожежі (ДСНС)
Фото: ліквідація пожежі (ДСНС)

Ще майже 350 людей постраждало

Із початку 2018 року на пожежах в Україні вже загинуло понад 600 людей, а постраждало майже 350 осіб. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, лише за минулу добу на пожежах в Україні загинуло 5 людей. А всього з початку року станом на ранок суботи, 17 березня 2018 року, вогонь забрав життя 601 особи на території країни, ще 349 людей постраждало.

Як доповіли в ДСНС, цьогоріч уже зафіксовано 9562 пожежі в Україні, з яких у житловому секторі - 6226, на виробничій сфері - 485, на транспорті - 663, інші - 2188. Лише протягом минулої доби в країні сталося 94 загоряння.

До того ж у відомстві відзвітували, що в цьому році вже вдалося врятувати 469 людей, троє з яких - протягом минулої доби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня (з 05.03 по 11.03) на пожежах в Україні загинуло 43 людини.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Піротехніки ДСНС з початку року вилучили понад 9,6 тис. боєприпасів У Кіровоградській області на пожежі житлового будинку загинуло 3 дитини
Теги: пожежа, ДСНС, возгорание
"Почалася справжня м'ясорубка": українець розповів про аварію на підйомнику в Грузії
"На грані зриву": психолог розповів про стан Савченко
"Донбас ось-ось може спалахнути": волонтер перерахував небезпечні тенденції
Супрун заявила, що знезараження ран перекисом – міф
On Top