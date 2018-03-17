Із початку року на пожежах в Україні загинуло понад 600 осіб

Із початку 2018 року на пожежах в Україні вже загинуло понад 600 людей, а постраждало майже 350 осіб. Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, лише за минулу добу на пожежах в Україні загинуло 5 людей. А всього з початку року станом на ранок суботи, 17 березня 2018 року, вогонь забрав життя 601 особи на території країни, ще 349 людей постраждало.

Як доповіли в ДСНС, цьогоріч уже зафіксовано 9562 пожежі в Україні, з яких у житловому секторі - 6226, на виробничій сфері - 485, на транспорті - 663, інші - 2188. Лише протягом минулої доби в країні сталося 94 загоряння.

До того ж у відомстві відзвітували, що в цьому році вже вдалося врятувати 469 людей, троє з яких - протягом минулої доби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом минулого тижня (з 05.03 по 11.03) на пожежах в Україні загинуло 43 людини.