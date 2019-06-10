З початку року від ускладнень кору померли 18 осіб

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З початку 2019 року на кір захворіли понад 53 тис. українців

З початку 2019 року на кір захворіли понад 53 тисячі українців, в результаті ускладнення хвороби 18 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, що протягом 23-го тижня 2019 року на кір захворіли 1133 людини - 505 дорослих і 628 дітей. Зокрема, з 25 травня по 6 червня найбільше нових випадків кору зареєстровано у Харківській, Київській, Тернопільській, Львівській областях, а також у місті Києві.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 6 червня 2019) кір захворіли 53 112 людини - 25 005 дорослих і 28 107 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб. Всього з початку спалаху, з літа 2017 року, кір захворіли понад 110 тис. чоловік, 39 з яких померли.

Нагадаємо, у Рівному від ускладнень кору померла тримісячна дитина.

Додамо, Всесвітня організація здоров'я раніше повідомила, що число випадків захворюваності на кір, зареєстрованих у всьому світі за перші три місяці 2019 року, виросло втричі у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.