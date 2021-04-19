С начала года "Криворожгаз" поверил 3,5 тысяч счетчиков

"В соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности" все средства измерительной техники, в том числе и бытовые счетчики газа, подлежат периодической поверке через определенный промежуток времени - межповерочный интервал. Бытовые счетчики газа поверяются каждые 8 лет", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, поверка счетчиков осуществляется представителями государственного предприятия "Кривбасстандартметрология" на базе отдела лабораторных измерений управления метрологии по поверке бытовых счетчиков газа АО "Криворожгаз".

"Для удобства клиентов АО "Криворожгаз" усовершенствовало процедуру поверки счетчиков. Теперь потребители могут не волноваться о том, как и когда поверять счетчик. За сроками поверки следят специалисты управления метрологии с помощью специального реестра счетчиков. В случае наступления даты поверки потребителей заранее предупреждают и согласовывают дату и время снятия счетчиков", - говорит главный метролог АО "Криворожгаз" Лилита Рождественская.

В пресс-службе также отметили, что по результатам работы в 2021 году 1024 счетчика были признаны непригодными к дальнейшему использованию. Так, с начала года специалисты "Криворожгаза" зафиксировали 55 фактов вмешательства в приборы учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа нарушители должны будут оплатить все работы по поверке счетчика и возместить убытки, причиненные АО "Криворожгаз". Кроме суммы убытков, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/возобновлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.