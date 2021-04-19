З початку року "Криворіжгаз" повірив 3,5 тисяч лічильників

"У відповідності з Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" всі засоби вимірювальної техніки, у тому числі і побутові лічильники газу, підлягають періодичній повірці через певний проміжок часу - міжповірочний інтервал. Побутові лічильники газу повіряються кожні 8 років", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, повірка лічильників здійснюється представниками державного підприємства "Кривбасстандартметрологія" на базі відділу лабораторних вимірювань управління метрології з повірки побутових лічильників газу АТ "Криворіжгаз".

"Для зручності клієнтів АТ "Криворіжгаз" удосконалив процедуру повірки лічильників. Тепер споживачі можуть не хвилюватися про те, як і коли перевіряти лічильник. За термінами повірки стежать фахівці управління метрології за допомогою спеціального реєстру лічильників. У разі настання дати повірки споживачів заздалегідь попереджають і узгоджують дату і час зняття лічильників", - говорить головний метролог АТ "Криворіжгаз" Ліліта Рождественська.

У прес-службі також зазначили, що за результатами роботи у 2021 році 1024 лічильника були визнані непридатними до подальшого використання. Так, з початку року фахівці "Криворіжгазу" зафіксували 55 фактів втручання в прилади обліку з метою зменшення показів відлікового механізму.

"Нагадаємо, що згідно з Кодексом газорозподільних систем споживач зобов'язаний забезпечувати збереження і цілісність лічильників газу та пломб на ньому. У разі виявлення фактів пошкодження приладу обліку з метою несанкціонованого відбору газу порушники повинні будуть оплатити всі роботи по повірці лічильника і відшкодувати збитки, завдані АТ "Криворіжгаз". Крім суми збитків, порушнику доведеться сплатити всі послуги по відключенню/відновленню газопостачання і вартість самого лічильника разом з монтажними роботами", - йдеться в повідомленні.