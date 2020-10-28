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С начала года за коррупцию осуждены 104 человека, - СБУ

Украина, Среда 28 октября 2020 12:22
С начала года за коррупцию осуждены 104 человека, - СБУ
Фото: арест (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

С начала года за коррупцию осудили 104 человека. В связи с коррупционными правонарушениями 143 должностных лиц уволили.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Указано, что генпрокурор Ирина Венедиктова провела оперативное совещание с руководством Службы безопасности Украины.

"Генеральный прокурор во время встречи заслушала информацию председателя Службы безопасности Украины Ивана Баканова и первого заместителя главы СБУ Василия Малюка о результатах работы службы за 9 месяцев. В фокусе внимания участников встречи находилось противодействие коррупции и определение дальнейших шагов для эффективного преодоления ее проявлений", - указано в сообщении.

По данным Баканова, с начала года по материалам СБУ начала 510 уголовных производств по коррупционным преступлениям, сообщено о подозрении 679 лицам.

"104 человека осуждены и 143 должностных лица уволены... Также участники совещания заслушали детализированную информацию о разоблачении проявлений коррупции среди работников контролирующих и правоохранительных органов. В частности, по таким фактам начато 208 производств", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее генпрокурор заслушала отчет о результатах работы Государственного бюро расследований за 9 месяцев этого года. Она назвала недостатки в работе бюро и дала два месяца на их устранение.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему нужен результат в борьбе с коррупцией. Он дал Венедиктовой время до конца 2020 года.

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Новости Украины Политика Служба безопасности УкраиныкоррупцияИван БакановИрина Венедиктова

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