З початку року за корупцію засуджені 104 особи, - СБУ

Фото: арешт (Віталій Носач/РБК-Україна)

З початку року за корупцію засудили 104 особи. У звязку з корупційними правопорушеннями 143 посадовців звільнили.

Про це повідомляє пресс-служба Офісу генерального прокурора.

Вказано, що генпрокурор Ірина Венедіктова провела оперативну нараду з керівництвом Служби безпеки України.



"Генеральний прокурор під час зустрічі заслухала інформацію голови Служби безпеки України Івана Баканова та першого заступника голови СБУ Василя Малюка щодо результатів роботи служби за 9 місяців. У фокусі уваги учасників зустрічі перебувала протидія корупції та визначення подальших кроків для ефективного подолання її проявів", - вказано у повідомленні.



За даними Баканова, з початку року за матеріалами СБУ розпочала 510 кримінальних проваджень щодо корупційних злочинів, повідомлено про підозру 679 особам.

"104 особи засуджені і 143 посадовців звільнено з посад... Також учасники наради заслухали деталізовану інформацію про викриття проявів корупції серед працівників контролюючих та правоохоронних органів. Зокрема, щодо таких фактів розпочато 208 проваджень", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше генпрокурор заслухала звіт про результати роботи Державного бюро розслідувань за 9 місяців цього року. Вона назвала недоліки в роботі бюро і дала два місяці на їх усунення.

Як писало РБК-Україна, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що йому потрібен результат в боротьбі з корупцією. Він дав Венедіктовій час до кінця 2020 року.