С начала года контролеры "Черниговгаза" сняли почти 250 тыс. показаний счетчиков

Согласно законодательству в сфере газоснабжения, контрольная проверка проводится не реже чем раз в полгода

В течение 2019 года контролерами "Черниговгаза" было зафиксировано 248,5 тыс. показаний бытовых счетчиков. В среднем одному контролеру нужно ежемесячно обойти около 3 тыс. домохозяйств. В масштабах области это составляет 238 тыс. потребителей, или 70% от общего количества газифицированных домовладений со счетчиками. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Фиксацию контрольных показаний счетчиков проводят специалисты отдела инспектирования АО "Черниговгаз" с соответствующей периодичностью, согласно разработанных графиков обходов. Эта работа необходима, чтобы избежать расхождений в расчетах за потребленный газ, и контроля исправности и правильной работы приборов учета", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, согласно законодательству в сфере газоснабжения, контрольная проверка проводится не реже чем раз в полгода. В то же время, независимо придет контролер или нет, газовый кодекс обязывает потребителей самостоятельно контролировать расход газа. Ежемесячно по состоянию на 1 число месяца, следующего за расчетным, хозяин должен зафиксировать показания счетчика и с 1 по 5 число передать данные газовой компании любым доступным способом. Кроме того, в функции контролеров входит составление актов о нарушениях различного характера.

"Наиболее частыми нарушениями, с которыми сталкиваются контролеры, являются факты вмешательства в работу счетчика, что неизбежно приводит к начислению потребителю штрафных санкций. Если хозяин систематически препятствует контролеру в осмотре счетчика, это также является злоупотреблением и основанием для составления акта о недопуске и перевода на предельные нормы потребления. Далее, для выяснения причин такого поведения потребителя, передаем информацию в отдел безопасности. Как правило, до этого по этим адресам уже обнаруживались вмешательства в счетчики, махинации с показаниями или нарушения правил безопасности", - констатирует технический директор "Черниговгаза" Игорь Швец.

На сегодняшний день "Черниговгаз" активизировал работу по выявлению потребителей, препятствующих установке счетчиков за счет газораспределительной компании. Это также является нарушением Кодекса ГРМ, что требует перевода таких домовладений на предельные нормы потребления в зависимости от типа установленных газовых приборов. На выполнение норм Закона Украины "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", до 2021 года все бытовые потребители должны быть переведены с нормированного потребления на потребление по счетчикам - индивидуальным или общедомовым.

"Представители газовой компании призывают клиентов всегда допускать газовиков к осмотру приборов учета и сверки контрольных показаний. Прежде всего, это важно для самих потребителей. Особенно при частых изменениях цены на газ, которые сейчас происходят. В случае ошибочно переданных данных, или вообще при их отсутствии, записанные контролером или зафиксированные на фото показания счетчика, становятся основанием для проведения перерасчета объемов потребленного газа. В дальнейшем это помогает избежать расхождений в расчетах и ​​недоразумений", - говорится в сообщении.