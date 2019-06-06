З початку року контролери "Чернігівгазу" зняли майже 250 тис. показань лічильників

Відповідно до законодавства у сфері газопостачання, контрольна перевірка проводиться не рідше ніж раз на півроку

Протягом 2019 року контролерами "Чернігівгазу" було зафіксовано 248,5 тис. показників побутових лічильників. У середньому одному контролеру потрібно щомісяця обійти близько 3 тис. домогосподарств. В масштабах області це становить 238 тис. споживачів, або 70% від загальної кількості газифікованих домоволодінь з лічильниками. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Фіксацію контрольних показань лічильників проводять фахівці відділу інспектування АТ "Чернігівгаз" з відповідною періодичністю, згідно розроблених графіків обходів. Ця робота необхідна, щоб уникнути розбіжностей у розрахунках за спожитий газ, і контролю справності і правильної роботи приладів обліку", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, згідно із законодавством у сфері газопостачання, контрольна перевірка проводиться не рідше ніж раз у півроку. У той же час, незалежно прийде контролер чи ні, газовий кодекс зобов'язує споживачів самостійно контролювати витрату газу. Щомісяця станом на 1 число місяця, наступного за розрахунковим, господар повинен зафіксувати показання лічильника і з 1 по 5 число передати дані газової компанії будь-яким доступним способом. Крім того, у функції контролерів входить складання актів про порушення різного характеру.

"Найбільш частими порушеннями, з якими стикаються контролери, є факти втручання в роботу лічильника, що неминуче призводить до нарахування споживачу штрафних санкцій. Якщо господар систематично перешкоджає контролеру в огляді лічильника, це також є зловживанням і підставою для складання акта про недопуск і перекладу на граничні норми споживання. Далі, для з'ясування причин такої поведінки споживача, передаємо інформацію у відділ безпеки. Як правило, до цього за цими адресами вже виявлялися втручання в лічильники, махінації з показаннями або порушення правил безпеки", - констатує технічний директор "Чернігівгазу" Ігор Швець.

На сьогоднішній день "Чернігівгаз" активізував роботу по виявленню споживачів, що перешкоджають встановленню лічильників за рахунок газорозподільної компанії. Це також є порушенням Кодексу ГРМ, що вимагає перекладу таких домоволодінь на граничні норми споживання залежно від типу встановлених газових приладів. На виконання норм Закону України "Про забезпечення комерційного обліку природного газу", до 2021 року всі побутові споживачі повинні бути переведені з нормованого споживання на споживання за лічильниками - індивідуальним або загальнобудинковим.

"Представники газової компанії закликають клієнтів завжди допускати газовиків до огляду приладів обліку та звіряння контрольних показань. Насамперед, це важливо для самих споживачів. Особливо при частих змінах ціни на газ, які зараз відбуваються. У випадку помилково переданих даних, або взагалі при їх відсутності, записані контролером чи зафіксовані на фото показання лічильника, стають підставою для проведення перерахунку обсягів спожитого газу. Надалі це допомагає уникнути розбіжностей у розрахунках і непорозумінь", - йдеться в повідомленні.