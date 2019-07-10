С начала года Контакт-центр "Днепропетровскгаз Сбыта" обработал 223 тыс. обращений

За шесть месяцев текущего года потребители газа в Днепропетровской области более 223 тыс. раз обращались в контакт-центр ООО "Днепропетровскгаз Сбыт". Чаще всего клиенты консультируются относительно состояния лицевого счета и текущей задолженности за потребленный газ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Клиенты могут получить дистанционную ответ на любой вопрос позвонив по номеру контакт-центра. Львиная часть обращений в контакт-центр ООО "Днепропетровскгаз" (более 81%) касаются задолженности. Первая пятерка самых популярных обращений выглядит так: задолженность – 181,1 тыс. обращений, консультации по бумажным счетам - 22 тыс. обращений, состояние лицевого счета - 18,7 тыс. обращений, консультации по работе Личного кабинета на 104.ua - 7,2 тыс. обращений, консультация относительно льгот и субсидий – 1,2 тыс. обращений.

"Для того, чтобы самостоятельно контролировать состояние лицевого счета, размер начисленной субсидии, наличие долга или переплаты, передать показания счетчика зарегистрируйте свой Личный кабинет на сайте 104.ru", - рассказывает директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь

В пресс-службе отметили, что компания постоянно работает над увеличением способов дистанционного общения с клиентами. Следовательно, кроме контакт-центра, Личного кабинета на сайте 104.ru и мобильного приложения 104Mobile для Android, в этом году было разработано еще чат-бот 7104ua в мессенджере Viber и мобильное приложение 104 Mobile Light для пользователей iPhone.