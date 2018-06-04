З початку року інвестиції у сільське господарство склали понад 10,5 млрд гривень, - МінАП

Основним джерелом фінансування залишаються власні кошти підприємств та організацій

В Україні за підсумками січня-березня 2018 року інвестиції у сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг склали 10521,7 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.

https://agronews.ua/content/investyciyi-u-silske-gospodarstvo-syagnuly-105-mlrd-gryven

Як повідомляється, даний показник на 9,5% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Як зазначається, у І кварталі 2018 року інвестиції у виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів склали 4,5 млрд гривень.

"Це більше на 56% ніж у січні-березні 2017 року", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що основним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 76,2% загального обсягу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко закликав долучитися до підготовки законопроекту щодо формування стратегії регіонального розвитку п'яти західних областей.

https://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-sozdast-strategiyu-regionalnogo-razvitiya-1527786336.html