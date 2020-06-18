С начала года в Хмельницкой области обнаружили 28 краж природного газа

Газовый вентиль (kmu.gov.ua)

Больше всего краж обнаруживается при снятии счетчиков на поверку, а также при визуальной проверке целостности пломб и счетного механизма

С начала года, специалисты АО "Хмельницкгаз" обнаружили 28 фактов незаконного использования газа, и нанесение ущерба на сумму свыше 500 тыс. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Из общего количества краж 18 были связаны с вмешательством в работу счетчиков, одна - самовольной врезкой в ​​систему газоснабжения в частном секторе. Кроме того, зафиксировано девять случаев самовольного возобновления потребителями газоснабжения. Однако, количество краж значительно уменьшилось по сравнению с прошлыми годами, благодаря приобретению и использованию газовиками высокоточного оборудования и систематическому контролю", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, больше всего краж природного газа обнаруживается сотрудниками ГЦ "Хмельницкстандартметрология" при снятии счетчиков на государственную поверку, а также при визуальной проверке целостности пломб и счетного механизма. Поэтому, при выявленных повреждениях, приборы учета отправляют на государственную экспертизу для подтверждения или опровержения фактов вмешательства с целью уменьшения показаний.

В то же время, отдельные потребители, которым было прекращено газоснабжение из-за многотысячных долгов, продолжают незаконно использовать газ, накапливая еще большую задолженность и подвергая опасности себя и окружающих. Так, с начала года специалистами компании выявлено одну врезку в подземный газопровод и 9 случаев самовольного возобновления газоснабжения. Следовательно, всем нарушителям прекращена подача газа. Кроме того, согласно Кодексу газораспределительных систем, им начислены соответствующие штрафные санкции.

"К сожалению, даже несмотря на сложные для всех времена пандемии, недобросовестные клиенты прибегают к воровству газа и не задумываются об опасных последствиях, - рассказывает технический директор АО "Хмельницкгаз" Дмитрий Дидыч. - Однако, благодаря приобретенному нами современному специальному оборудованию, удается безошибочно выявлять места незаконного использования энергоносителя. Поэтому с помощью видеоинспекционных камер и трассоискателей, мы дистанционно и оперативно обнаруживаем кражи газа, даже на значительном расстоянии от дома".

Согласно законодательством для нарушителей, незаконно потребляющих газ, предусмотрено применение штрафных санкций. Средний размер возмещения колеблется от 20 до 200 тыс. гривен. Однако, по словам пресс-службы, большинство нарушителей признают свою вину и платят штраф, поэтому количество судебных исков незначительна. Сейчас только одно дело передано в судебные органы на сумму кражи более 4 тыс. гривен.

"Поэтому, несанкционированные вмешательства в газовую сеть не только наносят ущерб, но и представляют угрозу для окружающих. Ведь, как правило, несанкционированные подключения осуществляют "специалистами с улицы", что может стать причиной аварии или взрыва, потерей здоровья и жилья. АО "Хмельницкгаз" обращается к подолянам с просьбой сообщать об известных фактах краж газа и других нарушениях по телефонам компании (067) 311 58 85 или 104 за вознаграждение. Анонимность гарантируется", - говорится в сообщении.

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Автор: Мария Тарарыева