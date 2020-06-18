З початку року в Хмельницькій області виявили 28 крадіжок природного газу

Газовий вентиль (kmu.gov.ua)

Найбільше крадіжок виявляється при знятті лічильників на повірку, а також при візуальній перевірці цілісності пломб і лічильного механізму

З початку року фахівці АТ "Хмельницькгаз" виявили 28 фактів незаконного використання газу, і нанесення збитків на суму понад 500 тис. гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Із загальної кількості крадіжок 18 були пов'язані з втручанням у роботу лічильників, одна - самовільної врізкою в систему газопостачання в приватному секторі. Крім того, зафіксовано дев'ять випадків самовільного відновлення споживачем газопостачання. Однак, кількість крадіжок значно зменшилася порівняно з минулими роками, завдяки придбанню і використанню газовиками високоточного обладнання та систематичному контролю", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, найбільше крадіжок природного газу виявляється співробітниками ГЦ "Хмельницькстандартметрологія" при знятті лічильників на державну повірку, а також при візуальній перевірці цілісності пломб і лічильного механізму. Тому, при виявлені пошкодження, прилади обліку відправляють на державну експертизу для підтвердження або спростування фактів втручання з метою зменшення показів.

У той же час, окремі споживачі, яким було припинено газопостачання через багатотисячних боргів, продовжують незаконно використовувати газ, накопичуючи ще велику заборгованість і наражаючи на небезпеку себе та оточуючих. Так, з початку року фахівцями компанії виявлено одну врізку в підземний газопровід та 9 випадків самовільного відновлення газопостачання. Отже, всім порушникам припинена подача газу. Крім того, згідно з Кодексом газорозподільних систем, їм нараховано відповідні штрафні санкції.

"На жаль, навіть незважаючи на складні для всіх часів пандемії, недобросовісні клієнти вдаються до крадіжок газу і не замислюються про небезпечні наслідки, - розповідає технічний директор АТ "Хмельницькгаз" Дмитро Дідич. - Однак, завдяки набутому нами сучасному спеціальному обладнанню, вдається безпомилково виявляти місця незаконного використання енергоносія. Тому з допомогою видеоинспекционных камер і трасошукачів, ми дистанційно і оперативно виявляємо крадіжки газу, навіть на значній відстані від дому".

Згідно з законодавством для порушників, що незаконно споживають газ, передбачено застосування штрафних санкцій. Середній розмір відшкодування коливається від 20 до 200 тис. гривень. Однак, за словами прес-служби, більшість порушників визнають свою провину і сплачують штраф, тому кількість судових позовів незначна. Зараз тільки одну справу передано в судові органи на суму крадіжки понад 4 тис. гривень.

"Тому, несанкціоновані втручання в газову мережу не тільки завдають шкоди, але й являють загрозу для оточуючих. Адже, як правило, несанкціоновані підключення здійснюють "фахівцями з вулиці", що може стати причиною аварії або вибуху, втратою здоров'я і житла. АТ "Хмельницькгаз" звертається до подолянам з проханням повідомляти про відомі факти крадіжок газу та інших порушеннях по телефонам компанії (067) 311 58 85 або 104 за винагороду. Анонімність гарантується", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева